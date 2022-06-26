Путин нанесет первые зарубежные визиты с начала спецоперации

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с официальным визитом Таджикистан. Там он проведет переговоры с главой республики Эмомали Рахмоном. Далее запланировано посещение Каспийского саммита в Ашхабаде. Об этом пишет РБК со ссылкой на канал «Россия 1».

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Отмечается, что эти две поездки станут первыми зарубежными визитами Владимира Путина с начала спецоперации. После визита в Китай в феврале на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 президент не покидал страну.

По возвращении в Москву глава России встретится с коллегой из Индонезии Джоко Видодо. Издание уточняет, что 29 июня индонезиец побывает в Киеве, где обсудит международную повестку с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на 30 июня планирует визит в Москву.

На переговорах Видодо собирается поднять вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.