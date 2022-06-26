Путин нанесет первые зарубежные визиты с начала спецоперации

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с официальным визитом Таджикистан. Там он проведет переговоры с главой республики Эмомали Рахмоном. Далее запланировано посещение Каспийского саммита в Ашхабаде. Об этом пишет РБК со ссылкой на канал «Россия 1».
Отмечается, что эти две поездки станут первыми зарубежными визитами Владимира Путина с начала спецоперации. После визита в Китай в феврале на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 президент не покидал страну.
По возвращении в Москву глава России встретится с коллегой из Индонезии Джоко Видодо. Издание уточняет, что 29 июня индонезиец побывает в Киеве, где обсудит международную повестку с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на 30 июня планирует визит в Москву.
На переговорах Видодо собирается поднять вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.
Напомним, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая 2022 года посетил парад Победы в Москве. Он стал единственным зарубежным лидером, кто приехал в Россию на праздничные мероприятия.