Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает главе России Владимиру Путину о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр обороны докладывает президенту ежедневно», - ответил Дмитрий Песков на вопрос сотрудников СМИ о том, сообщит ли Шойгу президенту о результатах инспекции российских войск, задействованных в специальной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что российский министр обороны провел инспекторскую поездку в войска, принимающие участие в спецоперации. На командных пунктах Шойгу принял доклады у командующих группировками российских войск, а также вручил высокие государственные награды.