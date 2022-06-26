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38 минут назад

Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает главе России Владимиру Путину о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр обороны докладывает президенту ежедневно», - ответил Дмитрий Песков на вопрос сотрудников СМИ о том, сообщит ли Шойгу президенту о результатах инспекции российских войск, задействованных в специальной операции на Украине.

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Ранее сообщалось, что российский министр обороны провел инспекторскую поездку в войска, принимающие участие в спецоперации. На командных пунктах Шойгу принял доклады у командующих группировками российских войск, а также вручил высокие государственные награды.

Кроме того, он уделил значительное внимание «вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих».

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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