Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает главе России Владимиру Путину о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
Министр обороны докладывает президенту ежедневно», - ответил Дмитрий Песков на вопрос сотрудников СМИ о том, сообщит ли Шойгу президенту о результатах инспекции российских войск, задействованных в специальной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что российский министр обороны провел инспекторскую поездку в войска, принимающие участие в спецоперации. На командных пунктах Шойгу принял доклады у командующих группировками российских войск, а также вручил высокие государственные награды.
Кроме того, он уделил значительное внимание «вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих».