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18 минут назад

Песков опроверг сообщения, что Путин готовит экстренное заявление

BFM.RU

Информацию о прибытии главы государства в Кремль в субботу вечером распространили несколько Telegram-каналов

В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг минувшей ночью предположения, распространяемые несколькими Telegram-каналами, о том, что глава государства Владимир Путин прибыл вечером в субботу в Кремль.

«Нет. Это не так», — сказал пресс-секретарь президента России минувшей ночью, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.

По информации телеграм-каналов, президент намеревался сделать некое экстренное заявление.

Кремль прокомментировал сообщения о массовой мобилизации

Накануне глава государства провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, напоминает РБК. Он пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в течение нескольких месяцев и предложил дооборудовать в России белорусские самолеты Су-25. Белорусский президент просил Путина помочь «зеркально» ответить на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки. Путин ответил, что необходимости в этом нет. Также на переговорах двух президентов обсуждались поставки продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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