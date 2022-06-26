В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина

Информацию о прибытии главы государства в Кремль в субботу вечером распространили несколько Telegram-каналов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг минувшей ночью предположения, распространяемые несколькими Telegram-каналами, о том, что глава государства Владимир Путин прибыл вечером в субботу в Кремль.
«Нет. Это не так», — сказал пресс-секретарь президента России минувшей ночью, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать такие сообщения.
По информации телеграм-каналов, президент намеревался сделать некое экстренное заявление.
Накануне глава государства провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, напоминает РБК. Он пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в течение нескольких месяцев и предложил дооборудовать в России белорусские самолеты Су-25. Белорусский президент просил Путина помочь «зеркально» ответить на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки. Путин ответил, что необходимости в этом нет. Также на переговорах двух президентов обсуждались поставки продуктов питания и удобрений на мировые рынки.