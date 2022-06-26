В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина

Накануне глава государства провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, напоминает РБК. Он пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в течение нескольких месяцев и предложил дооборудовать в России белорусские самолеты Су-25. Белорусский президент просил Путина помочь «зеркально» ответить на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки. Путин ответил, что необходимости в этом нет. Также на переговорах двух президентов обсуждались поставки продуктов питания и удобрений на мировые рынки.