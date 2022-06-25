Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании вопросов по Союзному государству. Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает RT.

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«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически всё между профильными ведомствами согласовано», — сказал Путин.

По его словам, дело теперь за реализацией намеченных целей.