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35 минут назад

Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании вопросов по Союзному государству. Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает RT.

Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству
Фото: ТАССТАСС

«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически всё между профильными ведомствами согласовано», — сказал Путин.

По его словам, дело теперь за реализацией намеченных целей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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