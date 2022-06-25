Названо невыполнимое условие для принятия Украины в ЕС

Политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что Украину примут в Европейский союз только в том случае, если она решит территориальный конфликт. Но, по его мнению, Киев ни при каких обстоятельствах не признает российскими Крым и Донбасс. Об этом пишет издание URA.RU.

«Как определяется политическая граница страны? Во-первых, внутренними документами самой страны, но также и внешними государствами. Если в какой-то момент времени Украина согласится на изменение границ, которое будет принято ЕС, вопрос снимается. Мы берем Украину в состав ЕС с такими-то границами, которые признает Украина и которые признаем мы», - уточнил Станислав Бышок.

Он отметил, что этот вопрос является формальным, но «внутри Украины говорить об изменении границ — неприемлемый вариант, это политическое самоубийство начать говорить об этом».

Политолог подчеркнул, что, кроме того, к стране-кандидату в ЕС предъявляется большое количество разнообразных требований. Среди которых обязательное соблюдение европейского регламента, проведение необходимых реформ. По его данным, чиновники организации внимательно отслеживают то, как страна выполняет взятые на себя обязательства.