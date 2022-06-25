Названо невыполнимое условие для принятия Украины в ЕС

Политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что Украину примут в Европейский союз только в том случае, если она решит территориальный конфликт. Но, по его мнению, Киев ни при каких обстоятельствах не признает российскими Крым и Донбасс. Об этом пишет издание URA.RU.
«Как определяется политическая граница страны? Во-первых, внутренними документами самой страны, но также и внешними государствами. Если в какой-то момент времени Украина согласится на изменение границ, которое будет принято ЕС, вопрос снимается. Мы берем Украину в состав ЕС с такими-то границами, которые признает Украина и которые признаем мы», - уточнил Станислав Бышок.
Он отметил, что этот вопрос является формальным, но «внутри Украины говорить об изменении границ — неприемлемый вариант, это политическое самоубийство начать говорить об этом».
Политолог подчеркнул, что, кроме того, к стране-кандидату в ЕС предъявляется большое количество разнообразных требований. Среди которых обязательное соблюдение европейского регламента, проведение необходимых реформ. По его данным, чиновники организации внимательно отслеживают то, как страна выполняет взятые на себя обязательства.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее, что Украина сможет вступить в Европейский союз не ранее «середины столетия».