В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
13 минут назад

"Хочется кому-нибудь втащить": Валуев назвал "единственную проблему" в Госдуме

Илья Родин

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев во время посещения турнира бойцовского промоушена «Наше Дело» пошутил, что в Госдуме у него есть «единственная проблема». Ему постоянно хочется кого-нибудь ударить, но он не может это сделать по различным соображениям. Об этом сообщает издание URA.RU в своем Telegram-канале.

"Хочется кому-нибудь втащить": Валуев назвал "единственную проблему" в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственная проблема, с которой я живу в Государственной думе. Все время хочется кому-нибудь втащить, но сделать это невозможно», - подчеркнул Николай Валуев.

Боксер выступал ранее в тяжелой весовой категории. В России в 1999 году он завоевал титул чемпиона страны в тяжелом весе среди профессионалов. В 2000 получил чемпионский пояс Паназиатской боксерской ассоциации. В 2005-2007, а также в 2009 годах являлся чемпионом мира по по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уточняет «Газета.Ru».

В 2010 году Валуеву пришлось завершить спортивную карьеру. Известного спортсмена приняли в партию «Единая Россия». В 2011 году он был избран депутатом Госдумы. Парламентарий женат на Галине Валуевой. Пара воспитывает троих детей, добавляет издание «Слово и дело».

Политика,Николай Валуев,Единая Россия,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители