"Хочется кому-нибудь втащить": Валуев назвал "единственную проблему" в Госдуме

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев во время посещения турнира бойцовского промоушена «Наше Дело» пошутил, что в Госдуме у него есть «единственная проблема». Ему постоянно хочется кого-нибудь ударить, но он не может это сделать по различным соображениям. Об этом сообщает издание URA.RU в своем Telegram-канале.

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«Единственная проблема, с которой я живу в Государственной думе. Все время хочется кому-нибудь втащить, но сделать это невозможно», - подчеркнул Николай Валуев.

Боксер выступал ранее в тяжелой весовой категории. В России в 1999 году он завоевал титул чемпиона страны в тяжелом весе среди профессионалов. В 2000 получил чемпионский пояс Паназиатской боксерской ассоциации. В 2005-2007, а также в 2009 годах являлся чемпионом мира по по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уточняет «Газета.Ru».