Захарова ответила на обвинения Украины в насильственном вывозе детей с Данбасса

"Обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы "похищении и принудительной депортации украинских детей" на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса", - говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.