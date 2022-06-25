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22 минуты назад

Захарова назвала лживым обращение Украины к ООН о насильственном вывозе детей из Донбасса

ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Украины в адрес РФ в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса, содержащиеся в обращении Верховной рады в структуры ООН.

Захарова ответила на обвинения Украины в насильственном вывозе детей с Данбасса
Фото: МИД РФМИД РФ

"Обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы "похищении и принудительной депортации украинских детей" на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса", - говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Верховная Рада,ООН,
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