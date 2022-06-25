"Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)", - написал политик в своем телеграм-канале, комментируя по просьбе ТАСС получение Кишиневом статуса кандидата в ЕС.