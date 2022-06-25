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11 минут назад

Медведев предупредил о последствиях для Молдавии в случае поддержки санкций ЕС против РФ

ТАССиещё 2

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии".

"Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)", - написал политик в своем телеграм-канале, комментируя по просьбе ТАСС получение Кишиневом статуса кандидата в ЕС.

Он обратил внимание, что румынские политики давно "водят политические хороводы вокруг Молдавии", заметив, что теперь это происходит и в буквальном смысле.

"Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно", - пояснил Медведев. "Но последствия могут быть куда менее смешными", - добавил он.

Воссоздание "Великой Румынии"

Замглавы Совбеза констатировал, что Запад чуть ли не законодательно пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, а вот применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.

«Примут в следующем веке»: что ЕС будет делать дальше с Украиной и Молдавией

"Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими "интеграторами", не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии", - указал он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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