Володин обратился с призывом к украинцам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Иначе придется искать их к новому учебному году. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

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По его словам, на Украине началась новая волна русофобии. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В школах Николаевской области запретили использовать русский язык с 1 сентября.

Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции — «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Украинские чиновники, нарушившие права человека, будут привлечены к ответственности.