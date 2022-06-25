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39 минут назад

Володин дал совет украинцам

Елена Прошина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Иначе придется искать их к новому учебному году. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

Володин обратился с призывом к украинцам
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на Украине началась новая волна русофобии. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В школах Николаевской области запретили использовать русский язык с 1 сентября.

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Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции — «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Украинские чиновники, нарушившие права человека, будут привлечены к ответственности.

«А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», - добавил председатель Госдумы.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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