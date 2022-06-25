Володин обратился с призывом к украинцам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Иначе придется искать их к новому учебному году. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.
По его словам, на Украине началась новая волна русофобии. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В школах Николаевской области запретили использовать русский язык с 1 сентября.
Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции — «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Украинские чиновники, нарушившие права человека, будут привлечены к ответственности.
«А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», - добавил председатель Госдумы.