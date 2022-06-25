Володин выступил с призывом к украинцам

"В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской - запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", - написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.