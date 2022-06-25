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57 минут назад

Володин призвал жителей Украины не торопиться выкидывать учебники по русскому языку

ТАССиещё 9

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жителей Украины не торопиться выкидывать учебники по русскому языку, чтобы не пришлось потом их искать.

Володин выступил с призывом к украинцам
Фото: ТАССТАСС

"В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской - запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", - написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Как подчеркнул спикер Думы, восстановление прав и свобод граждан, желающих говорить на родном для них русском языке, а также изучать его, - "одна из задач специальной военной операции".

Володин считает правильным "привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей".

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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