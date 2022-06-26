Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал публикацию газеты Express о возможной войне Великобритании и России в случае казни наемников Соединенного Королевства в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит Life.ru.

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Швыткин ответил на заявления, сделанные в Британии, и заявил, что страна не имеет права вмешиваться в судебную систему ДНР. Он назвал угрозы о войне с Россией никчемными и добавил, что для Москвы они ничего не представляют.

«Сегодня Донецкая Народная Республика, которая признана государством, вправе распоряжаться в рамках судебной системы. Суд приговорил наемников Великобритании к смертной казни. Никто не имеет права вмешиваться в судебную систему данного независимого государства», — подчеркнул депутат Госдумы.

Парламентарий добавил, что для уничтожения Великобритании при запуске ракеты «Сармат» потребуется только две минуты. Поэтому он призвал Лондон думать о последствиях, прежде чем выступать с подобными заявлениями.

Сейчас Британия считается в России недружественным государством, которое активно поддерживает Украину поставками оружия и наемников. Таким образом Лондон. Таким образом Лондон отягощает роль страны в рамках независимого судебного процесса как военный преступник.

25 июня Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников. Если она состоится, премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», в результате чего «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».