Путин обратился к российским выпускникам

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Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы и пожелал им всегда стремиться вперед. Обращение президента в субботу, 25 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

— Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах, — заявил глава государства.

Путин также выразил уверенность, что уже через несколько дней сегодняшние выпускники сумет удивить страну новыми открытиями и громкими достижениями в разных сферах.

Президент также отметил, что взрослая жизнь для вчерашних школьников только начинается, и перед ними сегодня — множество дорог и невероятное количество возможностей, говорится в сообщении.

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением бала «Выпускник». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.