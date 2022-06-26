Избран новый председатель партии "Коммунисты России"

Новым председателем партии «Коммунисты России» был избран Сергей Малинкович, передает корреспондент ТАСС.
С марта 2022 года Малинкович был исполнительным секретарем центрального комитета партии. Тайным голосованием его выбрали новым председателем.
«Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения (делегаты съезда) внесли в оборот такой термин, как «патриотическая коммунистическая партия», потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал он журналистам.
Сообщается, что он заверил, что новая команда в партии «поведет ее твердым курсом» в контексте «поддержки всех патриотических инициатив» властей РФ.
Ранее в марте бывший председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Газетой.Ru» опровергал информацию о своем исключении из партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни».
По его словам, члены партии устроили «информационную провокацию», их действиям будет дана оценка со стороны партийных органов.