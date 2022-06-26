Избран новый председатель партии "Коммунисты России"

«Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения (делегаты съезда) внесли в оборот такой термин, как «патриотическая коммунистическая партия», потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал он журналистам.