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1 час назад

ТАСС: Малинкович избран председателем "Коммунистов России"

Газета.Ruиещё 2

Новым председателем партии «Коммунисты России» был избран Сергей Малинкович, передает корреспондент ТАСС.

Избран новый председатель партии "Коммунисты России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С марта 2022 года Малинкович был исполнительным секретарем центрального комитета партии. Тайным голосованием его выбрали новым председателем.

«Впервые в истории марксистско-ленинского коммунистического движения (делегаты съезда) внесли в оборот такой термин, как «патриотическая коммунистическая партия», потому что, к сожалению, есть и те коммунистические партии, которые не проходят экзамен на патриотизм», — сказал он журналистам.

Сообщается, что он заверил, что новая команда в партии «поведет ее твердым курсом» в контексте «поддержки всех патриотических инициатив» властей РФ.

Ранее в марте бывший председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Газетой.Ru» опровергал информацию о своем исключении из партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни».

По его словам, члены партии устроили «информационную провокацию», их действиям будет дана оценка со стороны партийных органов.

Политика,Сергей Малинкович,Максим Сурайкин,
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