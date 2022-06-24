Захарова высмеяла вице-канцлера ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление вице-канцлера ФРГ о том, что он стал быстрее принимать душ с целью экономии энергии в Германии. Комментарий на этот счет она разместила у себя в Telegram-канале.

«А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время хер Хабек теперь просиживает неподалеку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счет?» — написала Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что стал меньше принимать душ, чтобы сократить количество употребляемой энергии, нехватку которой фиксируют в ФРГ. По его словам, на процедуру он теперь отводит не более пяти минут. До этого Хабек уже выступал с призывом к гражданам страны подходить к принятию душа с «умом», а сейчас, видимо, решил показать, что и сам следует ему. Также он заявлял, что не пользуется кондиционером.