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8 минут назад

Захарова высмеяла вице-канцлера ФРГ

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление вице-канцлера ФРГ о том, что он стал быстрее принимать душ с целью экономии энергии в Германии. Комментарий на этот счет она разместила у себя в Telegram-канале.

Захарова высмеяла вице-канцлера ФРГ
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА НовостиПресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время хер Хабек теперь просиживает неподалеку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счет?» — написала Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что стал меньше принимать душ, чтобы сократить количество употребляемой энергии, нехватку которой фиксируют в ФРГ. По его словам, на процедуру он теперь отводит не более пяти минут. До этого Хабек уже выступал с призывом к гражданам страны подходить к принятию душа с «умом», а сейчас, видимо, решил показать, что и сам следует ему. Также он заявлял, что не пользуется кондиционером.

Жителей Германии призвали экономить энергию и реже мыться

Недавно Россия сократила поставки газа в Германию через «Северный поток — 1» на 60%. Причиной этого послужили санкции Канады, из-за которых одну из турбин, проходивших там техобслуживание, стало невозможно вернуть на место.

Политика,Роберт Хабек,Мария Захарова,МИД России,
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