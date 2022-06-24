Захарова прокомментировала решение ЕС по Украине

«Евросоюз вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники. Чтобы из них убивать мирных граждан, уничтожать гражданскую инфраструктуру и обстреливать позиции российских вооруженных сил», — сказала Захарова.