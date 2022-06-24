Захарова прокомментировала решение ЕС по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение саммита Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены ЕС. По ее мнению, данными действиями объединение все больше «инвестирует» в продолжение боевых действий на Украине, говорится на сайте ведомства.
«Евросоюз вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники. Чтобы из них убивать мирных граждан, уничтожать гражданскую инфраструктуру и обстреливать позиции российских вооруженных сил», — сказала Захарова.
Она отметила, что подобный агрессивный подход ЕС приведет к появлению новых и более «глубоких линий» раскола и кризисов во всей Европе. Также Захарова уверена, что такая политика Брюсселя не имеет ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран Евросоюза.
«Об истинных интересах единой и неделимой Европы никто в ЕС больше не заботится», — подытожила офицпредставитель МИД РФ.
Напомним, что 23 июня саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов на вступление в объединение для Украины и Молдавии. Также в Евросоюзе выразили готовность предоставить его Грузии, но только после выполнениями Тбилиси ряда условий.