Политолог оценил выступление Путина на саммите БРИКС

"Наш президент открыто называет такие страны нашими партнерами, которые эти ценности разделяют. Понятно, что выдуманные Западом правила это реальная попытка подмены архитектуры международных отношений. Президент всегда в своих выступления подчеркивает, что Россия всегда будет против попыток навязать миру непонятные правила, которые придумал сам коллективный Запад в своих собственных интересах. Президент указывает на то, что единственная цель этих правил заключается в том, чтобы сдержать развитие других государств. Путин призывает страны, которые не хотят мириться с этим диктатом, наращивать практическое сотрудничество друг с другом", - сказал эксперт.