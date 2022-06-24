Политолог оценил выступление Путина на саммите БРИКС

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС.
"Мы видим, что большинство стран мира выступают за формирование справедливого и равноправного миропорядка. При этом локомотивом и движущей силой этого процесса формирования нового полицентричного мира выступает Россия. Потому что по факту наше государство не только является глашатаем неизбежной гегемонизации системы международных отношений. Самое главное - Россия предлагает абсолютно реальный и справедливый для всех участников международных отношений подход на основе конструктивности, равенства и уважения друг к другу. Это абсолютно понятные принципы. Безопасность не должна достигаться за счет безопасности другого государства, и собственно благосостояние не должно достигаться за счет другого", - отметил он.
Данюк подчеркнул, что эти принципы начинают разделять все больше стран. По его словам, формат БРИКС это ясно показывает.
"Наш президент открыто называет такие страны нашими партнерами, которые эти ценности разделяют. Понятно, что выдуманные Западом правила это реальная попытка подмены архитектуры международных отношений. Президент всегда в своих выступления подчеркивает, что Россия всегда будет против попыток навязать миру непонятные правила, которые придумал сам коллективный Запад в своих собственных интересах. Президент указывает на то, что единственная цель этих правил заключается в том, чтобы сдержать развитие других государств. Путин призывает страны, которые не хотят мириться с этим диктатом, наращивать практическое сотрудничество друг с другом", - сказал эксперт.
Также он отметил, что президент прямо говорит о том, что продовольственный кризис в мире - это следствие цинизма и колониальных замашек наших западных партнеров.
"Он еще раз указал, что рост цен на мировых рынках вообще никак не связан с событиями последних месяцев. Эта ситуация связана с бесконтрольным печатанием денег и раздачей их богатым странам, которые скупают все продовольствие на мировых рынках. Фактически наш президент открыто обвиняет Запад в наплевательском отношении к людям из менее обеспеченных стран", - заключил Данюк.