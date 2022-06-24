Глава Калининграда рассказал об ответе ЕС на требования России по транзиту

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ЕС может «учесть свои обязательства» и отменить ограничения на транзит товаров в Калининград. Он отметил в своем Telegram-канале, что при любом стечении обстоятельств, у региона достаточно сильная федеральная поддержка, и дефицита каких-либо товаров не будет. Кроме того, по словам Алиханова, на линию Усть-Луга Балтийск уже выходит пятый паром, который сможет переправлять товары, попавшие под санкции ЕС.