Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации России на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
«Резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки», — отметил глава России, добавив, что последние месяцы и спецоперация РФ на Украине не имеют к этому никакого отношения.
Ранее президент США Джо Байден официально ввел в стране термин «путинское повышение цен». Им американский глава объяснил рекордную инфляцию в стране действиями Путина на Украине.