«Резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки», — отметил глава России, добавив, что последние месяцы и спецоперация РФ на Украине не имеют к этому никакого отношения.