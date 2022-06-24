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1 час назад

Путин: причина роста инфляции в мире — безответственность стран G7

Елена Прошина

Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации России на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки», — отметил глава России, добавив, что последние месяцы и спецоперация РФ на Украине не имеют к этому никакого отношения.

Ранее президент США Джо Байден официально ввел в стране термин «путинское повышение цен». Им американский глава объяснил рекордную инфляцию в стране действиями Путина на Украине.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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