Путин описал подход Запада фразой королевы о хлебе и пирожных

«Королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — описал он подход Запада.