Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия "использует голод в качестве оружия".

Фото: ТАСС ТАСС

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала специальной военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран.