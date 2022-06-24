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1 час назад

Медведев ответил на слова главы МИД Германии о том, что РФ "использует голод как оружие"

ТАССиещё 7

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия "использует голод в качестве оружия".

Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда
Фото: ТАССТАСС

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала специальной военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран.

При этом Лавров также указал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Политика,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,МИД России,
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