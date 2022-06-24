Появление покойного Жириновского онлайн в соцсети объяснили

«Мы продолжаем вести страницы во "ВКонтакте" и других соцсетях, которые принадлежали Жириновскому. Там выкладываются мемориальные посты, связанные с ним. Условно, публикуются его заявления, которые соответствуют современной повестке дня, публикуются архивные фотографии, видео. У людей сохраняется большой интерес к Жириновскому, к его личности, к его интеллектуальному наследию, а мы этот интерес удовлетворяем, рассказываем об этом многогранном и интересном человеке», — сказал он.