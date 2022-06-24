Песков ответил пригласившей Путина в тайгу отшельнице Агафье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли у Владимира Путина «передышка», чтобы навестить отшельницу Агафью Лыкову. Об этом сообщает РИА Новости.
78-летняя Лыкова - последняя из семьи отшельников-староверов, которые в 1930-х годах ушли жить в хакасскую тайгу и были найдены геологами в 1978 году. В семье Лыковых было четверо детей, двое из них, включая Агафью, родились в тайге.
В июне 2022-го глава Русской православной старообрядческой церкви Корнилий рассказал, что Лыкова молится за Путина и написала президенту письмо, в котором пригласила его в гости.
Песков отметил, что Лыкова живет достаточно далеко и добраться до нее непросто.
Он добавил, что местные жители навещают ее и помогают, а губернатор «проявляет заботу».
«А что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу», - заявил Песков.