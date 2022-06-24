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25 минут назад

Песков ответил пригласившей Путина в тайгу отшельнице Агафье

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли у Владимира Путина «передышка», чтобы навестить отшельницу Агафью Лыкову. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков ответил пригласившей Путина в тайгу отшельнице Агафье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

78-летняя Лыкова - последняя из семьи отшельников-староверов, которые в 1930-х годах ушли жить в хакасскую тайгу и были найдены геологами в 1978 году. В семье Лыковых было четверо детей, двое из них, включая Агафью, родились в тайге.

Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

В июне 2022-го глава Русской православной старообрядческой церкви Корнилий рассказал, что Лыкова молится за Путина и написала президенту письмо, в котором пригласила его в гости.

Песков отметил, что Лыкова живет достаточно далеко и добраться до нее непросто.

Он добавил, что местные жители навещают ее и помогают, а губернатор «проявляет заботу».

«А что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу», - заявил Песков.

Политика,Общество,Агафья Лыкова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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