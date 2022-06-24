Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не заниматься «гипотетическими рассуждениями» по поводу возможной национализации Германией части «Северного потока – 2». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что возглавляемое бывшим сопредседателем партии «зеленых» Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ прорабатывает вопрос изъятия части трубопроводной системы газопровода «Северный поток - 2», которая находится во внутренних водах Германии, и использования ее для приема СПГ.

В свою очередь в Кремле отметили, что пока никаких официальных заявлений со стороны Германии по этому поводу не было, и было бы неверно что-то комментировать, не зная сути происходящего.

«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», - пояснил журналистам Дмитрий Песков.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. Газопровод был достроен еще в сентябре 2021 года и начата его сертификация. Но 22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации. А 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией.