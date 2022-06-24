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50 минут назад

В ЛНР назначили временного мэра Северодонецка

Lenta.ru

Временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Луганской народной республики (ЛНР).

В ЛНР назначили временного мэра Северодонецка
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве рассказали, что Воржал ознакомился с обстановкой в Северодонецке, встретился с местными жителями и обсудил с ними возникшие проблемные вопросы.

«Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся», — заявил врио мэра, отметив, что Северодонецк «разрушен очень и очень сильно».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ отступать из Северодонецка.

Власти ЛНР пообещали полностью заблокировать Лисичанск и Северодонецк максиму через одну неделю. Оставшихся в городах украинских военных призвали сдаться, чтобы сохранить жизнь.

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