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18 минут назад

Захарова назвала невозможными консультации с США

Lenta.ruиещё 3

Экспертные консультации между Россией и США по «двусторонним раздражителям» в настоящий момент невозможны. Об говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по российско-американским отношениям, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала невозможными консультации с США
Фото: ТАССТАСС

Позиция МИД РФ объясняется тем, что «в последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции».

«С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран, — заявила официальный представитель МИД России.

Однако она отметила, что подобные заявления американской стороны «перечеркиваются все более враждебными действиями» в отношении Москвы. «Трудно назвать случайным совпадением введенный т.н. «коллективным Западом», с явной подачи и под диктовку Администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область», — напомнила Мария Захарова.

Также она вспомнила про срыв специального авиарейса, которым российские дипломаты должны были покинуть американскую территорию по требованию правительства США, Более того, официальный представитель назвала внешне неадекватной и провокационной выходку сотрудника Аппарата атташе по вопросам обороны при посольства США в Москве.

«Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее – о грубых и надменных попытках разговаривать с нами "с позиции силы"», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возложила ответственность за ситуацию в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном на Россию. Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что за разрушение взаимодействия между странами несут ответственность Соединенные Штаты.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Администрация США,
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