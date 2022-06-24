МИД прекратил сотрудничество с Обществом «Финляндия – Россия»

МИД РФ прекращает сотрудничество с НПО Общество «Финляндия – Россия» в связи с ее откровенной антироссийской позицией. Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

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Как отмечается, руководство этой организации озвучивает в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада. Кроме того, в одностороннем порядке обществом было заморожено взаимодействие по линии Российско-финляндского культурного форума и Конгресса породненных городов.

«Под видом "поддержки антивоенного движения" фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России. Очевидно, что декларации данной организации о нацеленности на поддержание разносторонних связей с Россией, распространение знаний о нашей стране являются несостоятельными. С учетом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, Россия не собирается отказываться от диалога со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», в том числе региональными офисами Общества «Финляндия-Россия».