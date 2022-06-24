В офисе Ельцин Центра началась проверка на экстремизм

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Свердловской области начал проверку в офисе Ельцин Центра в Екатеринбурге, передает РИА Новости в пятницу, 24 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства пояснил, что проверочные мероприятия связаны с информацией о распространении экстремистской литературы, которую до этого обнаружили в уральском офисе «Мемориала» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и ликвидировано по решению Верховного суда).

«Известно, что сейчас на конференции (в Ельцин Центре — прим. «Ленты.ру») по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения «Мемориала» Анатолий Свечников. Его, скорее всего, опросят», — сказал источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, представитель пресс-службы Ельцин Центра информацию о начавшейся проверке не подтвердил, пишет «Газета.ru». «Среди участников конференции распространяется только программа конференции», — заверила пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина.

Ранее в Екатеринбурге проводились обыски в офисе уральского общества «Мемориал».