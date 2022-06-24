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34 минуты назад

В Кремле заявили о переносе прямой линии президента

Алиса Селезнёва

Ежегодная прямая линия президента России состоится «чуть позже» из-за загруженности Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков заявил о переносе прямой линии с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия востребована и «будет обязательно».

«Сейчас очень много более важных мероприятий у президента. Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что общение президента с россиянами состоится после Петербургского международного экономического форума, который завершился 18 июня. При этом точных дат он не называл.

В 2021 году традиционная прямая линия с президентом России прошла 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время главе государства успели задать 69 вопросов, а всего было прислано около полутора миллионов.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок, ответил на вопросы о «мусорной реформе» и безработице, прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею. Также глава государства высказался об отношениях с Украиной.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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