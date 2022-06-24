Песков заявил о переносе прямой линии с Путиным

Ежегодная прямая линия президента России состоится «чуть позже» из-за загруженности Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия востребована и «будет обязательно».

«Сейчас очень много более важных мероприятий у президента. Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что общение президента с россиянами состоится после Петербургского международного экономического форума, который завершился 18 июня. При этом точных дат он не называл.

В 2021 году традиционная прямая линия с президентом России прошла 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время главе государства успели задать 69 вопросов, а всего было прислано около полутора миллионов.