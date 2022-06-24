Лавров связал возобновление переговоров с Киевом с ситуацией «на земле»

При возобновлении переговоров с Киевом Россия будет учитывать ситуацию «на земле» и нежелание ряда освобожденных областей возвращаться под контроль украинских властей. Об этом в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля». При этом глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

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Лавров напомнил, что Россия сразу же согласилась на переговоры, когда их предложила украинская сторона, однако первые раунды ни к чему не привели и ситуация изменилась только на встрече в Стамбуле в конце марта.

«В Стамбуле действительно положили на стол бумагу. Она была нами взята за основу. На ее основе передали украинской стороне 15 апреля с.г. проект договора. Но сразу после Стамбула (знаем это наверняка) на них «цыкнули» американцы, англичане, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве», - заметил он.

Глава МИД России констатировал, что именно после этого украинская сторона «сорвала переговоры».

«Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс (о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать) будем смотреть, какая ситуация сложилась «на земле». Там освобожденные районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму», - заявил Сергей Лавров.