Россия отправила в ООН компромат на власти Украины

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20 минут назад

Россия разослала в ООН примеры жестких заявлений политиков Украины

Елена Прошина

Российская делегация распространила среди членов Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН подборку спорных высказываний политиков и общественных деятелей Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины», — написал он.

Полянский добавил, что эта подборка может помочь коллегам в ООН составить реальный образ людей, с которыми Россия «на самом деле имеет дело на Украине».

В документе присутствует речь президента Украины Владимира Зеленского от 29 ноября 2021 года. В ней он назвал лиц, которые оказались под санкциями СНБО Украины, «особями».

«А вы их людьми называете? Есть разные. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю», — заявил украинский лидер.

В подборке также есть высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором он рассуждает о будущем жителей ДНР и ЛНР. В своей речи он подчеркнул, что у них не будет работы и пенсии, а их дети «будут сидеть в подвалах».

В документе приведены высказывания и других украинских политиков.

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