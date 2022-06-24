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25 минут назад

Песков опроверг сообщения о подготовке визита Путина в Турцию

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких приготовлений к визиту президента России Владимира Путина в Турцию не ведется, сообщает ТАСС.

Песков опроверг сообщения о подготовке визита Путина в Турцию
Фото: ТАССТАСС

"Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет", - заявил Песков.

Информацию о предстоящем визите Путина в Турцию на переговоры с ООН и Украиной распространил телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана - СМИ сообщили, что эти переговоры якобы должны состояться через неделю.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что контакты РФ и Турции о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины пройдут по линии Минобороны, а Владимир Путин не планирует участвовать в этой встрече. По данным агентства Bloomberg, состав участников встречи не уточняется, но к ней могут присоединиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Политика,Антониу Гутерриш,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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