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14 минут назад

Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии

Деловая газета "Взгляд"иещё 13

Российский президент Владимир Путин намерен провести ежегодную прямую линию, но мероприятие состоится «чуть позже», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Чуть позже": Песков рассказал о сроках проведения прямой линии
Фото: ТАССТАСС

«Прямая линия – она будет обязательно. Она не забыта, более того – востребована», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он пояснил, что на данный момент «очень много более важных мероприятий у президента».

«Поэтому – чуть позже. Но это случится обязательно», – заключил Песков.

В начале июня Песков уточнял, что прямая линия с главой российского государства состоится после Петербургского экономического форума.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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