"Чуть позже": Песков рассказал о сроках проведения прямой линии

Российский президент Владимир Путин намерен провести ежегодную прямую линию, но мероприятие состоится «чуть позже», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Прямая линия – она будет обязательно. Она не забыта, более того – востребована», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Он пояснил, что на данный момент «очень много более важных мероприятий у президента».
«Поэтому – чуть позже. Но это случится обязательно», – заключил Песков.
В начале июня Песков уточнял, что прямая линия с главой российского государства состоится после Петербургского экономического форума.