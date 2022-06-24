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27 минут назад

Песков: Россия решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.

Песков: РФ решительно настроена в ситуации с блокадой Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы самым серьёзным образом анализируем эту ситуацию. Мы доводим свою (позицию. — RT) через Министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнёры, а наши оппоненты», — считает пресс-секретарь.

На вопрос о том, что планируется предпринять, чтобы преодолеть ограничения Литвы, Песков сообщил, что для принятия решения необходимо время.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определённое время перед тем, как будут приняты решения», — подчеркнул собеседник агентства.

Песков также подчеркнул, что правота России в данной ситуации абсолютна.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.

Политика,Габриэлюс Ландсбергис,Дмитрий Песков,
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