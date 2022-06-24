Песков: РФ решительно настроена в ситуации с блокадой Калининграда

«Мы самым серьёзным образом анализируем эту ситуацию. Мы доводим свою (позицию. — RT) через Министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнёры, а наши оппоненты», — считает пресс-секретарь.