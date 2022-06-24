Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев часто прибегает ко лжи, чтобы оправдать собственную политику. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Национальную государственную телерадиокомпанию Белоруссии.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о лживости сообщений относительно того, что украинские войска обстреливают центр Донбасса и другие населенные пункты. Как подчеркнул Лавров, даже западные СМИ признали, что Зеленский всего лишь пытался переложить ответственность за обстрелы на Вооруженные силы РФ.

В тот же день американский подполковник Дэниел Дэвис сообщил, что армия Украины терпит поражение в Донбассе. По его мнению, страны Запада не должны надеяться на то, что ВСУ смогут улучшить свои позиции, так как рациональные основания для этого отсутствуют.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно заявила, что нынешний режим Киева не собирается прекращаться свою «преступную деятельность». Она утверждает, что западные кураторы властей Украины все еще не замечают их «националистической и человеконенавистнической сущности».