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58 минут назад

Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Россией

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Москвой в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Россией
Фото: MFA Russia / Globallookpress.comMFA Russia / Globallookpress.com

По словам Лаврова, Россия предлагала и продолжает предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. «Они этого не хотят», — констатировал он.

Министр выразил мнение, что на данный момент западные страны находятся «в нервозном состоянии».

«Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали», — сказал он.

В частности, Евросоюз уверен в собственной правоте и непогрешимости, уверен Лавров. «Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России и, видимо, Белоруссии в том числе», — заключил глава МИД.

Политика,Сергей Лавров,ЕС,
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