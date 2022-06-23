Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Россией

По словам Лаврова , Россия предлагала и продолжает предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. «Они этого не хотят», — констатировал он.

«Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали», — сказал он.

В частности, Евросоюз уверен в собственной правоте и непогрешимости, уверен Лавров. «Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России и, видимо, Белоруссии в том числе», — заключил глава МИД.