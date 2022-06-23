Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

В частности, он обвинил генсека ООН в том, что тот не дает возможности быстрее направить зерно. Глава ведомства также отметил, что российская сторона предоставляла организации свое видение решения ситуации. Однако, добавил он, Россию настораживает медленная реакция организации на предложения по такому срочному вопросу. «Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление Организацией», — допустил Лавров.

Министр иностранных дел также указал на то, что Гутерриш пытается договориться об украинском зерне, не учитывая коридоров, ежедневно объявляемых российской стороной.