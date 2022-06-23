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25 минут назад

Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса

Lenta.ruиещё 1

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса
Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / ReutersSputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

В частности, он обвинил генсека ООН в том, что тот не дает возможности быстрее направить зерно. Глава ведомства также отметил, что российская сторона предоставляла организации свое видение решения ситуации. Однако, добавил он, Россию настораживает медленная реакция организации на предложения по такому срочному вопросу. «Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление Организацией», — допустил Лавров.

Министр иностранных дел также указал на то, что Гутерриш пытается договориться об украинском зерне, не учитывая коридоров, ежедневно объявляемых российской стороной.

Ранее газета Milliyet сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН, посвященные проблеме вывоза зерна с украинской территории. Также сообщалось, что делегация из турецкого Минобороны планирует приехать в Москву для обсуждения вопроса уже на этой неделе.

Политика,Антониу Гутерриш,Сергей Лавров,
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