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1 час назад

Лавров встретился с президентом Азербайджана

ТК «Звезда»

Министр иностранных дел России прибыл в Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также на встрече присутствовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Лавров встретился с президентом Азербайджана
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

«Прежде всего хочу передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента Путина. Он тоже очень высоко оценил итоги вашего визита и те доверительные беседы, которые у вас состоялись по всем аспектам наших двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Конечно же, увенчал визит документ - декларация о союзническом взаимодействии, который, по большому счету, зафиксировал новые качества наших отношений», - сказал Лавров в приветственной речи.

Ранее Лавров посетил Иран и встретился с президентом станы Сейедом Эбрахимом Раиси. В приветственной речи российский дипломат отметил, что сейчас Россия работает над перестройкой экономической и других сфер, которые находятся под давлением «эгоистичного Запада».

Политика,Джейхун Байрамов,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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