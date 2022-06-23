Лавров встретился с президентом Азербайджана

«Прежде всего хочу передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента Путина. Он тоже очень высоко оценил итоги вашего визита и те доверительные беседы, которые у вас состоялись по всем аспектам наших двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Конечно же, увенчал визит документ - декларация о союзническом взаимодействии, который, по большому счету, зафиксировал новые качества наших отношений», - сказал Лавров в приветственной речи.