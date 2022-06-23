Премьер Индии на БРИКС остался без звука

На открытии саммита БРИКС, проходящего по видеосвязи, во время выступления у премьер-министра Индии Нарендры Моди отключился звук. Видеофрагмент инцидента приводит «РИА Новости».

На кадрах видно, что президенты Бразилии и ЮАР Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса пытаются с помощью жестов дать понять Моди о проблемах со звуком. Бразильский глава поднимал руки ладонями к экрану, а южноафриканский лидер указывал на уши. Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин терпеливо ждали решения проблемы.

Затем о проблемах со звуком Моди дважды сообщили организаторы саммита, в итоге попросив еще раз произнести речь.