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40 минут назад

Премьер Индии на БРИКС остался без звука

Елена Прошина

На открытии саммита БРИКС, проходящего по видеосвязи, во время выступления у премьер-министра Индии Нарендры Моди отключился звук. Видеофрагмент инцидента приводит «РИА Новости».

На кадрах видно, что президенты Бразилии и ЮАР Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса пытаются с помощью жестов дать понять Моди о проблемах со звуком. Бразильский глава поднимал руки ладонями к экрану, а южноафриканский лидер указывал на уши. Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин терпеливо ждали решения проблемы.

Затем о проблемах со звуком Моди дважды сообщили организаторы саммита, в итоге попросив еще раз произнести речь.

XIV саммит БРИКС проходит сегодня, 23 июня, под председательством Китая. Лидеры стран группы пяти собрались, чтобы «сверить часы» и договориться о будущем БРИКС.

Политика,Видео,Нарендра Моди,Цзиньпин Си,Владимир Путин,БРИКС,
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