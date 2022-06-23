Путин появился на публике с новой кружкой

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС с новой китайской кружкой. Пресс-секретарь главы государства пояснил, откуда она взялась.

«Это прислала китайская сторона. У всех одинаковые», – рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Известно, что кружка сделана из фарфора, сообщает ТАСС. Ее украшает синий цветочный орнамент на белом фоне. Кроме этого, она закрывается специальной крышкой.