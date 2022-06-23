В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
29 минут назад

Владимир Путин появился на саммите БРИКС с новой кружкой

РИА "ФедералПресс"

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС с новой китайской кружкой. Пресс-секретарь главы государства пояснил, откуда она взялась.

Путин появился на публике с новой кружкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это прислала китайская сторона. У всех одинаковые», – рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Известно, что кружка сделана из фарфора, сообщает ТАСС. Ее украшает синий цветочный орнамент на белом фоне. Кроме этого, она закрывается специальной крышкой.

Ранее Владимир Путин регулярно появлялся с белой термокружкой, на которую был нанесен герб Российской Федерации. «ФедералПресс» писал, что в ходе своего выступления Владимир Путин анонсировал увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке. Кроме этого, российский президент заявил о необходимости создать новую резервную валюту.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,БРИКС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители