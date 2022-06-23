Путин появился на публике с новой кружкой

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС с новой китайской кружкой. Пресс-секретарь главы государства пояснил, откуда она взялась.
«Это прислала китайская сторона. У всех одинаковые», – рассказал Дмитрий Песков журналистам.
Известно, что кружка сделана из фарфора, сообщает ТАСС. Ее украшает синий цветочный орнамент на белом фоне. Кроме этого, она закрывается специальной крышкой.
Ранее Владимир Путин регулярно появлялся с белой термокружкой, на которую был нанесен герб Российской Федерации. «ФедералПресс» писал, что в ходе своего выступления Владимир Путин анонсировал увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке. Кроме этого, российский президент заявил о необходимости создать новую резервную валюту.