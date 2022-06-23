В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
35 минут назад

Путин и Лукашенко проведут три дня за переговорами

Александр Кузьмин

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут три дня за переговорами и неформальным общением. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Путин и Лукашенко проведут три дня за переговорами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг, 23 июня, и в пятницу, 24 июня, Путин и Лукашенко неформально встретятся в резиденции в Завидово.

Официальная программа переговоров начнется в субботу, 25 июня. В этот день рабочая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что трансляций для СМИ с неформальных встреч не планируется.

До этого Путин и Лукашенко встречались 23 мая в Сочи. Тогда Лукашенко заявил, что обеспокоен планами НАТО и Польши «забрать» западные территории Украины.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители