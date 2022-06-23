Путин и Лукашенко проведут три дня за переговорами

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут три дня за переговорами и неформальным общением. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В четверг, 23 июня, и в пятницу, 24 июня, Путин и Лукашенко неформально встретятся в резиденции в Завидово.
Официальная программа переговоров начнется в субботу, 25 июня. В этот день рабочая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что трансляций для СМИ с неформальных встреч не планируется.
До этого Путин и Лукашенко встречались 23 мая в Сочи. Тогда Лукашенко заявил, что обеспокоен планами НАТО и Польши «забрать» западные территории Украины.