Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной в Белоруссии

Россия готова к мирным переговорам с Украиной в Белоруссии. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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— С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать, — сказал министр.

Москва, подчеркнул он, ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложили». Мяч на стороне Киева, передает слова Лаврова Telegram-канал РБК.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской стороны с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, при которой Киев будет говорить с позиции силы.

В начале июня Лавров рассказал, что украинская сторона не хочет вести переговоры с Москвой. Киев отказался от переговорного процесса.