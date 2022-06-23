В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
36 минут назад

Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной в Белоруссии

Вечерняя Москваиещё 3

Россия готова к мирным переговорам с Украиной в Белоруссии. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать, — сказал министр.

Москва, подчеркнул он, ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложили». Мяч на стороне Киева, передает слова Лаврова Telegram-канал РБК.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской стороны с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, при которой Киев будет говорить с позиции силы.

В начале июня Лавров рассказал, что украинская сторона не хочет вести переговоры с Москвой. Киев отказался от переговорного процесса.

По его словам, Москва хотела вести переговоры на основе тех инициатив, которые выдвинули в Киеве, однако проект договора до сих пор находится в стадии заморозки.

Политика,Давид Арахамия,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители