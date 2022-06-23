Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной в Белоруссии

Россия готова к мирным переговорам с Украиной в Белоруссии. Об этом в четверг, 23 июня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
— С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать, — сказал министр.
Москва, подчеркнул он, ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложили». Мяч на стороне Киева, передает слова Лаврова Telegram-канал РБК.
18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возможном возобновлении переговоров украинской стороны с Россией в конце августа. По его словам, именно к этому моменту должна кардинально измениться ситуация, при которой Киев будет говорить с позиции силы.
В начале июня Лавров рассказал, что украинская сторона не хочет вести переговоры с Москвой. Киев отказался от переговорного процесса.
По его словам, Москва хотела вести переговоры на основе тех инициатив, которые выдвинули в Киеве, однако проект договора до сих пор находится в стадии заморозки.