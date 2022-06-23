В Совфеде назвали условия нормализации отношений России и ЕС

Нормализация отношений с ЕС возможна только после отмены всех антироссийских санкций, введенных с 2013 года, а также «радикальной смены риторики» европейских политиков. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

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Сенатор заметил, что Россия получает «все больше сигналов» о желании политиков ключевых стран ЕС свести кризис к «игре с нулевой суммой».

«По самым скромным подсчетам убытки в ЕС измеряются уже миллиардами евро ежедневно! А есть и сопутствующие проблемы вроде роста нежелательной миграции, госдолга, инфляции, безработицы и т.д.», - отметил он.

При этом Климов констатировал, что кредит доверия России к «цивилизованной Европе» иссяк, так как Брюссель даже сейчас «продолжает потакать опасным провокаторам-русофобам из Киева, Варшавы, Вильнюса».

«На мой взгляд, подлинная нормализация может начинаться исключительно после отмены ВСЕХ антироссийских рестрикций, введенных в период с 2013. Одновременно Евросоюз обязан радикально изменить свою риторику в отношении нашего Отечества. Кроме того, страны ЕС должны незамедлительно и полностью остановить поставки любых видов оружия и боеприпасов на Украину, убрать оттуда своих военных советников, наемников, шпионов и диверсантов», - заявил Андрей Климов.

По его словам, пока европейские политики не готовы пойти на эти условия, конструктивного разговора не получится.