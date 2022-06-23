В Совфеде назвали условия нормализации отношений России и ЕС

Нормализация отношений с ЕС возможна только после отмены всех антироссийских санкций, введенных с 2013 года, а также «радикальной смены риторики» европейских политиков. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
Сенатор заметил, что Россия получает «все больше сигналов» о желании политиков ключевых стран ЕС свести кризис к «игре с нулевой суммой».
«По самым скромным подсчетам убытки в ЕС измеряются уже миллиардами евро ежедневно! А есть и сопутствующие проблемы вроде роста нежелательной миграции, госдолга, инфляции, безработицы и т.д.», - отметил он.
При этом Климов констатировал, что кредит доверия России к «цивилизованной Европе» иссяк, так как Брюссель даже сейчас «продолжает потакать опасным провокаторам-русофобам из Киева, Варшавы, Вильнюса».
«На мой взгляд, подлинная нормализация может начинаться исключительно после отмены ВСЕХ антироссийских рестрикций, введенных в период с 2013. Одновременно Евросоюз обязан радикально изменить свою риторику в отношении нашего Отечества. Кроме того, страны ЕС должны незамедлительно и полностью остановить поставки любых видов оружия и боеприпасов на Украину, убрать оттуда своих военных советников, наемников, шпионов и диверсантов», - заявил Андрей Климов.
По его словам, пока европейские политики не готовы пойти на эти условия, конструктивного разговора не получится.
Ранее на фоне спецоперации России на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций. В него, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.