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27 минут назад

В Кремле ответили на обвинения в краже украинского зерна

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают обвинения в краже украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия не крала никакого зерна», - сказал Песков во время брифинга.

За деталями ситуации с зерном он порекомендовал обращаться в МИД РФ.

По данным The New York Times, в середине мая США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать зерно, заблокированное на Украине из-за боевых действий, африканским странам.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

Он подчеркивал, что Россия гарантирует безопасность судов до пролива Босфор, и на эту тему «есть понимание» с Турцией».

ЕС призвал не покупать у России зерно

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.

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