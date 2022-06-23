Лавров: Россия гарантирует безопасность судов из украинских портов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы дать гарантии безопасного прохода до пролива Босфор судов, вывозящих зерно из украинских портов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующее заявление министр иностранных дел России сделал на пресс-конференции после переговоров со своим иранским коллегой в Тегеране.

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«Хочу еще раз подчеркнуть, что нет никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом. Это признают уже и члены правительства США, и представители международных организаций, которые занимаются вопросами продовольственной безопасности», - пояснил Сергей Лавров.

Он отметил, что нет никаких проблем с тем, чтобы дать возможность судам, которые «заперты украинцами в заминированных портах Черного моря», выйти оттуда. Но для этого необходима политическая воля властей Украины.

«Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией», - подчеркнул он.

По словам главы МИД России, для решения вопроса выхода судов из украинских портов совершенно не нужно организовывать какую-то международную коалицию, а «попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое остается на Украине - абсолютно нечистоплотная линия».

«Всем хорошо известно, что это зерно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур. Сейчас важно заставить украинцев выпустить иностранные суда, которые там находятся в качестве заложников», - заключил Лавров.

После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского продовольствия на мировые рынки. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.