«Не хватает Бэтмена»: Захарова высмеяла обвинения премьера Болгарии в адрес РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьера Болгарии Кирила Петкова о виновных в его отставке. В своем Telegram-канале она отметила, что политик «устал» и «заговаривается».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В списке виновных в поражении Петкова не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — пошутила Захарова.

Напомним, что 23 июня болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству страны. Отставку министров во главе с главой правительства Кирилом Петковым поддержали 123 депутата из 239. Оппоненты политика обвинили его в проваленной борьбе с инфляцией и других экономических сложностях страны.