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34 минуты назад

«Не хватает Бэтмена»: Захарова высмеяла обвинения премьера Болгарии в адрес РФ

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьера Болгарии Кирила Петкова о виновных в его отставке. В своем Telegram-канале она отметила, что политик «устал» и «заговаривается».

«Не хватает Бэтмена»: Захарова высмеяла обвинения премьера Болгарии в адрес РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В списке виновных в поражении Петкова не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — пошутила Захарова.

Напомним, что 23 июня болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству страны. Отставку министров во главе с главой правительства Кирилом Петковым поддержали 123 депутата из 239. Оппоненты политика обвинили его в проваленной борьбе с инфляцией и других экономических сложностях страны.

Сам Петков заявил, что в его отставке виноваты «недобросовестные политики», которые якобы боятся раскрытия коррупционных смен, а также «российское проникновение» в лице посла РФ Элеоноры Митрофановой.

Политика,Кирил Петков,Элеонора Митрофанова,Мария Захарова,МИД России,
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