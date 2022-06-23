Идея председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры при отоплении жилья может привести к появлению в Европе новой шкалы измерений. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса.

Володин отметил, что «существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту, а в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле».

«По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России», - сыронизировал российский политик.

Он предложил руководству Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен, «снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран».

Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.