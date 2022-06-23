Володин предсказал появление «температуры по Урсуле» в Европе

В Европе в скором времени, помимо температуры по Цельсию, по Кельвину и по Фаренгейту, появится «температура по Урсуле». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Володин предсказал появление «температуры по Урсуле» в ответ на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 21 июня она сказала, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе заместит поставки газа по «Северному потоку».

Володин заявил, что, по мнению Урсулы, жители Европы должны снизить температуру еще на десяток градусов после отказа от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», а также нефтепровода «Дружба». Еще на один градус, как утверждает политик, им придется уменьшить температуру после прекращения закупок угля из России.

«Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран», – считает спикер Госдумы.