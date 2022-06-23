КПРФ предложит новое название для Госдумы

«У нас будет инициатива, чтобы мы переименовали, в соответствии с нашими традициями, органы представительной власти. То есть мы считаем, что должна быть не Государственная дума, а Верховный совет депутатов трудящихся, и в регионах — советы народных депутатов», — сказал Малинкович, передает его слова РИА «Новости».