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1 час назад

КПРФ предложит новое название для Госдумы

Ura.Ru

КПРФ готова предложить российским властям переименовать Государственную думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также вернуть Чрезвычайную комиссию и пионерию. Об этом сообщил председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович.

КПРФ предложит новое название для Госдумы
Фото: ТАССТАСС

«У нас будет инициатива, чтобы мы переименовали, в соответствии с нашими традициями, органы представительной власти. То есть мы считаем, что должна быть не Государственная дума, а Верховный совет депутатов трудящихся, и в регионах — советы народных депутатов», — сказал Малинкович, передает его слова РИА «Новости».

Такое предложение намерены внести на съезде партии 26 июня.

Он предупредил, что вместе с тем на съезде предложат восстановить организацию пионеров, а также отстроить заново Чрезвычайную комиссию. Отмечается, что на повестке также затронут темы касаемо отказа от Болонской системы, о передаче имущества покинувших РФ чиновников и предпринимателей государству, а также возобновление смертной казни.

Ранее сообщалось, что компания «Главпиар» предложила изменить название России. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU.В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре».

Политика,Сергей Малинкович,Вячеслав Володин,КПРФ,Госдума,
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