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1 час назад

В США прокомментировали ситуацию с вывозом российских дипломатов

Lenta.ru

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время телефонного брифинга высказался о ситуации с вывозом российских дипломатов из страны. Его слова приводит РИА Новости.

В США прокомментировали ситуацию с вывозом российских дипломатов
Фото: ReutersReuters

Прайс заявил, что в США рассматривают ситуацию с вывозом российских дипломатов.

«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — подчеркнул он.

США не позволили забрать спецрейсом семьи дипломатов РФ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов. Она подчеркнула, что американская сторона продолжает равномерно разрушать взаимодействие с российскими коллегами, «которое и без того находятся в плачевном состоянии». Захарова добавила, что действия Вашингтона не останутся без ответа: Москва примет контрмеры, включая решения асимметричного характера.

Политика,Нед Прайс,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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