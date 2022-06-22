В США прокомментировали ситуацию с вывозом российских дипломатов

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время телефонного брифинга высказался о ситуации с вывозом российских дипломатов из страны. Его слова приводит РИА Новости .

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов. Она подчеркнула, что американская сторона продолжает равномерно разрушать взаимодействие с российскими коллегами, «которое и без того находятся в плачевном состоянии». Захарова добавила, что действия Вашингтона не останутся без ответа: Москва примет контрмеры, включая решения асимметричного характера.