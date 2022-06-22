Лавров заявил о необходимости преодолеть зависимость от «капризов» Запада

У стран, испытывающих на себе «негативное влияние эгоистичной линии США», имеется объективная необходимость преодолеть зависимость от «причуд и от капризов» Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Его слова цитируются на сайте МИД РФ.

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По словам Лаврова, президент России Владимир Путин «ежедневно проводит по несколько совещаний, которые прежде всего касаются адаптации экономической и социальной сферы, банковской и финансовой сферы к тем реалиям, которые сейчас складываются в результате «эгоистичной и агрессивной политики запада».

«Все эти вопросы составляют повестку дня ежедневной работы президента Путина, этому был посвящен в значительной степени завершившийся на прошлой неделе очередной 25-й Петербургский международный экономический форум», — завил российский министр.