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35 минут назад

Лавров заявил о необходимости преодолеть зависимость от «капризов» Запада

Lenta.ru

У стран, испытывающих на себе «негативное влияние эгоистичной линии США», имеется объективная необходимость преодолеть зависимость от «причуд и от капризов» Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Его слова цитируются на сайте МИД РФ.

Лавров заявил о необходимости преодолеть зависимость от «капризов» Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин «ежедневно проводит по несколько совещаний, которые прежде всего касаются адаптации экономической и социальной сферы, банковской и финансовой сферы к тем реалиям, которые сейчас складываются в результате «эгоистичной и агрессивной политики запада».

«Все эти вопросы составляют повестку дня ежедневной работы президента Путина, этому был посвящен в значительной степени завершившийся на прошлой неделе очередной 25-й Петербургский международный экономический форум», — завил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон не сможет лишить Москву права голоса в международных делах. Глава российского МИД заметил, что, поставляя дополнительные партии вооружений на Украину, Соединенные Штаты «добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место».

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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